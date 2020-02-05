Журнал "Новый мир" не собирается выезжать из редакции после решения суда по иску от РПЦ

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Журнал «Новый мир» не собирается выезжать из редакции после иска от РПЦ. На днях вступило в силу решение Арбитражного суда, которые признаёт право собственности на здание, расположенное в Малом Путинковском переулке, за Русской православной церковью.

Главный редактор издания Андрей Василевский рассказал радиостанции «Говорит Москва», что иск финансово-хозяйственного управления РПЦ был обращен к департаменту имущества города Москвы и к федеральному Росимуществу, а журнал, который находится в этом доме, «попал под раздачу».

«Судебное решение по поводу принадлежности помещения было только вчера. Мы никуда не собираемся уезжать, а там уже посмотрим. У нас таких планов, естественно, нет».

По данным журнала «Новый мир», церковь претендует на здание, так как в доме №1 находился доходный дом Страстного монастыря.