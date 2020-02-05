В Смоленске предлагают купить талисманы от коронавируса

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жителям Смоленска предлагают купить целебные талисманы от коронавируса. Оберег, который якобы создали карельские шаманы, продаётся за пять тысяч рублей.

«Создан по древним инструкциям, защищает от любых вирусов и оберегает от вспышки коронавируса», — говорится в объявлении на местном сайте.

Также этот продавец предлагает медицинские маски за 600 рублей. «Шестислойная защита будет служить вам круглосуточно. Активно применяется в Китае для борьбы с коронавирусом», — отмечает бизнесмен.

Местные жители считают, что данные объявления вывешивают мошенники, желающие заработать на теме коронавируса. Говорит Москва