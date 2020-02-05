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НОВОСТИ

Армия Сирии взяла контроль над селением, где находится наблюдательный пост Турции - ТВ

16:00 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирийская армия вступила в населенный пункт, в котором расположен наблюдательный пост турецких сил. Об этом в среду сообщил арабский телеканал "Аль- Арабия".

По поступившей информации, отряды сирийской арабской армии установили контроль над деревней, расположенной восточнее города Саракиб, в которой находится наблюдательный пост турецких сил.

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