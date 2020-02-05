В Калининграде поместили под карантин девять вернувшихся из Китая туристов

16:12 Источник: Интерфакс

Девять жителей Калининградской области, вернувшихся из Китая, отправили на карантин по коронавирусу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в среду.

"Речь идет о девяти калининградцах, которые вернулись из турпоездки в Китай. Первичных признаков коронавируса у них нет. Но на 14 дней они помещены под карантин, который пройдет в домашних условиях", - рассказали в пресс-службе со ссылкой на руководителя ведомства Елену Бабуру.

Ежедневно к пациентам будет приходить участковые врачи для мониторинга состояния их здоровья.