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НОВОСТИ

Зарплаты министров и высокопоставленных чиновников на Украине будут составлять 3-5 средних зарплат по стране

16:32 05.02.2020 Источник: Эхо Москвы

На Украине зарплаты министров и других высокопоставленных чиновников будут составлять от трех до пяти средних зарплат по стране. Кроме того, необходимо прекращать выплаты по 200-400% премий, — сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливым такое решение. По его словам, если зарплата увеличивается, то у всех, а если уменьшается, то и у чиновников тоже. Сейчас средняя зарплата по стране около 460 долларов.  Эхо Москвы

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