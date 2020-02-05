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За вступление в НАТО готовы проголосовать 46% украинцев - опрос

17:00 05.02.2020 Источник: Интерфакс

Если бы референдум о вступлении в Европейский союз состоялся в ближайшее время, большинство украинцев проголосовали бы "за". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" в январе 2020 года.

Согласно результатам исследования, проголосовать за вступление в Евросоюз готовы 58,6% респондентов. 23,7% сообщили, что проголосовали бы против. Ещё 6,4% заявили, что не принимали бы участия в референдуме, и 11,3% не определились с ответом.

В случае проведения референдума о вступлении в НАТО готовность отдать голоса "за" выразили 46,2% респондентов. Против выступили бы 31,5%, отказались от участия в референдуме 7% опрошенных. 15,4% респондентов не определились с ответом.

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