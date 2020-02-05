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Путин считает, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с коронавирусом

17:12 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность, - заявил президент. - Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз".

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