О готовности работать с РФ по стратегическим вопросам заявил новый посол США
18:30 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У народов наших стран много общего, и я полон решимости работать с российским правительством по глобальным стратегическим вопросам, представляющим интерес для наших стран", - сказал дипломат.
Салливан прибыл в Москву 16 января. Ранее он занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Предыдущим послом в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года.
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