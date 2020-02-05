О готовности работать с РФ по стратегическим вопросам заявил новый посол США

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый глава американского диппредставительства в Москве Джон Салливан в среду на церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину заявил, что готов взаимодействовать с руководством РФ по мировым стратегическим вопросам. Об этом говорится в сообщении посольства США в "Твиттере".



"У народов наших стран много общего, и я полон решимости работать с российским правительством по глобальным стратегическим вопросам, представляющим интерес для наших стран", - сказал дипломат.



Салливан прибыл в Москву 16 января. Ранее он занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Предыдущим послом в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года.