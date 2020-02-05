Около 9 тыс человек в среднем посещает выставку Дали в "Манеже"
19:30 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выставку работ Сальвадора Дали, которая проходит в московском "Манеже" с 28 января, ежедневно посещает в среднем 9 тысяч человек, за девять дней работы выставки только онлайн было продано более 100 тыс. билетов. Об этом сообщил в среду в прямом эфире ТАСС организатор выставки, председатель правления культурно- исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.
Выставка организована Музеем Фаберже, культурно- историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали", она продлится до 25 марта. "У нас около 9 тысяч посетителей в обычный день - 8,5-9, а в выходные дни около 10", - рассказал Воронченко. По его словам, показатели посещаемости выставки уже бьют рекорды выставки Фриды Кало и Диего Риверы, которая была организована фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в "Манеже" в прошлом году и которую за три месяца посетили около 400 тыс. человек.
Он добавил, что организаторам московской выставки позвонили из Фонда "Гала-Сальвадор Дали" и Центра искусств королевы Софии (Мадрид) и сказали, что это самая посещаемая выставка художника за пределами Испании. "Даже когда они делали выставку в Центре Помпиду в Париже, и то, количество посетителей в день было меньше. То есть мы идем на рекорд. Не знаю, что будет дальше, но мы стараемся, чтобы было интересно", - рассказал Воронченко.
"Прошло девять дней (с момента открытия выставки), мы продали более 100 тыс. билетов только онлайн. У нас один раз обвалился сайт, и мы были вынуждены арендовать дополнительные серверы. Мы не ожидали такого вала заходов. Сейчас все нормально", - сообщил собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 18:30 05.02.2020
- О готовности работать с РФ по стратегическим вопросам заявил новый посол США
- 17:40 05.02.2020
- Поклонская обещала поддержать инициативу о внесении в Госдуму проекта амнистии фигурантов "московского дела"
- 17:12 05.02.2020
- Путин считает, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с коронавирусом
- 17:00 05.02.2020
- За вступление в НАТО готовы проголосовать 46% украинцев - опрос
- 16:32 05.02.2020
- Зарплаты министров и высокопоставленных чиновников на Украине будут составлять 3-5 средних зарплат по стране
- 16:12 05.02.2020
- В Калининграде поместили под карантин девять вернувшихся из Китая туристов
- 16:00 05.02.2020
- Армия Сирии взяла контроль над селением, где находится наблюдательный пост Турции - ТВ
- 15:32 05.02.2020
- В Смоленске предлагают купить талисманы от коронавируса
- 15:12 05.02.2020
- Мир - у опасной черты, в том числе из-за разрушения контроля над вооружениями, - Путин
- 15:00 05.02.2020
- Журнал "Новый мир" не собирается выезжать из редакции после решения суда по иску от РПЦ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать