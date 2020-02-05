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Около 9 тыс человек в среднем посещает выставку Дали в "Манеже"

19:30 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставку работ Сальвадора Дали, которая проходит в московском "Манеже" с 28 января, ежедневно посещает в среднем 9 тысяч человек, за девять дней работы выставки только онлайн было продано более 100 тыс. билетов. Об этом сообщил в среду в прямом эфире ТАСС организатор выставки, председатель правления культурно- исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Выставка организована Музеем Фаберже, культурно- историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали", она продлится до 25 марта. "У нас около 9 тысяч посетителей в обычный день - 8,5-9, а в выходные дни около 10", - рассказал Воронченко. По его словам, показатели посещаемости выставки уже бьют рекорды выставки Фриды Кало и Диего Риверы, которая была организована фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в "Манеже" в прошлом году и которую за три месяца посетили около 400 тыс. человек.

Он добавил, что организаторам московской выставки позвонили из Фонда "Гала-Сальвадор Дали" и Центра искусств королевы Софии (Мадрид) и сказали, что это самая посещаемая выставка художника за пределами Испании. "Даже когда они делали выставку в Центре Помпиду в Париже, и то, количество посетителей в день было меньше. То есть мы идем на рекорд. Не знаю, что будет дальше, но мы стараемся, чтобы было интересно", - рассказал Воронченко.

"Прошло девять дней (с момента открытия выставки), мы продали более 100 тыс. билетов только онлайн. У нас один раз обвалился сайт, и мы были вынуждены арендовать дополнительные серверы. Мы не ожидали такого вала заходов. Сейчас все нормально", - сообщил собеседник агентства.


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