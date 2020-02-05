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НОВОСТИ

Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Стамбуле

20:30 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 52 человек пострадали в среду в результате аварии, произошедшей в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Об этом сообщают местные власти.

"На момент 19:40 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) мы доставили из аэропорта в больницы 52 человека", - сказал губернатор Стамбула Али Йерликая.

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