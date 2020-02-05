0
0
0
НОВОСТИ

Из-за сообщения о минирование проводится проверка в аэропортах Шереметьево и Домодедово

21:30 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты оперативных служб проверяют московские аэропорты Шереметьево и Домодедово после анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что аэропорты Шереметьево и Домодедово "заминированы". Проводится проверка", - сказал собеседник агентства. По его данным, аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация сотрудников и пассажиров не проводилась.

Ранее в среду сообщалось о проверке семи районных судов Москвы, гостиницы "Метрополь", ГКБ им. Е. О. Мухина, башни "Федерация" Московского международного делового центра "Москва-Сити", здания МГУ им. М. В. Ломоносова, а также Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского после сообщений об угрозах взрыва.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 05.02.2020
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Стамбуле
0
115
19:30 05.02.2020
Около 9 тыс человек в среднем посещает выставку Дали в "Манеже"
0
182
18:30 05.02.2020
О готовности работать с РФ по стратегическим вопросам заявил новый посол США
0
242
17:40 05.02.2020
Поклонская обещала поддержать инициативу о внесении в Госдуму проекта амнистии фигурантов "московского дела"
0
284
17:12 05.02.2020
Путин считает, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с коронавирусом
0
301
17:00 05.02.2020
За вступление в НАТО готовы проголосовать 46% украинцев - опрос
0
351
16:32 05.02.2020
Зарплаты министров и высокопоставленных чиновников на Украине будут составлять 3-5 средних зарплат по стране
0
377
16:12 05.02.2020
В Калининграде поместили под карантин девять вернувшихся из Китая туристов
0
375
16:00 05.02.2020
Армия Сирии взяла контроль над селением, где находится наблюдательный пост Турции - ТВ
0
366
15:32 05.02.2020
В Смоленске предлагают купить талисманы от коронавируса
0
373

Возврат к списку