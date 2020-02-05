Из-за сообщения о минирование проводится проверка в аэропортах Шереметьево и Домодедово
21:30 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты оперативных служб проверяют московские аэропорты Шереметьево и Домодедово после анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.
"Поступила информация о том, что аэропорты Шереметьево и Домодедово "заминированы". Проводится проверка", - сказал собеседник агентства. По его данным, аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация сотрудников и пассажиров не проводилась.
Ранее в среду сообщалось о проверке семи районных судов Москвы, гостиницы "Метрополь", ГКБ им. Е. О. Мухина, башни "Федерация" Московского международного делового центра "Москва-Сити", здания МГУ им. М. В. Ломоносова, а также Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского после сообщений об угрозах взрыва.
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