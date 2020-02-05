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В ближайшее время может вырасти транзит газа из РФ через территорию Украины

22:30 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транзит российского газа через территорию Украины может увеличиться после того, как "Газпром" завершит переговоры и достигнет договоренности по маршрутам поставок с европейскими партнерами. Об этом в среду сообщило американское агентство S&P Global Platts со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, объем транзита газа через Украину резко сократился в январе, несмотря на подписание пакетного соглашения по транзиту между РФ и Украиной. Как сообщили агентству источники, это произошло из-за того, что российская сторона предварительно договорилась с некоторыми европейскими партнерами о новых условиях по поставкам на случай возможных перебоев в связи с истечением срока действия предыдущего соглашения.

В частности, речь шла о переносе маршрута транзита газа с газоизмерительной станции Вельке Капушаны (один из пограничных пунктов между Словацкой Республикой и Украиной - прим. ТАСС) , отмечает S&P Global Platts.

"Соглашения с клиентами были пересмотрены, чтобы изменить пункт доставки с Вельке Капушаны на другие пункты", - сообщил источник агентству. "Все эти контракты теперь необходимо вновь пересмотреть, чтобы вернуть пункт доставки в Вельке Капушаны", - добавил источник.

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