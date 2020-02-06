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Около тридцати российских банков могут лишиться лицензий в 2020-м году - эксперты

07:00 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России в 2020 году может отозвать лицензии у 25-30 кредитных организаций, оставив на рынке порядка 400 банков на конец года. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национальных кредитных рейтингов (НКР).

"По оценкам НКР, по итогам 2020 года могут быть отозваны лицензии у 25-30 кредитных организаций. С учетом добровольных ликвидаций/реорганизаций общее число действующих банков уменьшится с 442 на 1 января до немногим более 400 на конец года", - отмечается в обзоре. Таким образом, число банков в России может снизиться за год на 10%.

При этом, по мнению аналитиков агентства, масштабы отзыва лицензий не вернутся к уровню периода активной "расчистки" сектора Банком России. Однако тенденция вывода с рынка неустойчивых игроков сохранится, считают эксперты.

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