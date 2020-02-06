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Эксперты прогнозируют рост стоимость жилья в России на 25% за два года - СМИ

07:11 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость жилья в России может подорожать в ближайшие два года на 25%. Как сообщает в четверг газета "Известия", повышение цен будет связано с высокой кредитной ставкой для застройщиков, а также уходом мелких фирм с рынка.

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно- продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил изданию, что рост цен на жилье станет заметен летом 2021 года. "Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет монополизация рынка. Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в новой Москве - от 9 до 12%", - цитирует его газета.

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил "Известиям", что массового роста цен на данный момент не наблюдается благодаря современным технологиям и работе Единой информационной системы жилищного строительства.

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