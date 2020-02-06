Подсчитано, жители каких регионов России пью больше всего водки
07:18 06.02.2020 Источник: Известия
Это регионы с холодным климатом, где традиционно предпочитают крепкие напитки, говорят эксперты. Власти самих «пьющих» субъектов утверждают, что принимают максимум мер по борьбе с нелегальным алкоголем, поэтому продажи легального спиртного растут.
НОВОСТИ
- 08:20 06.02.2020
- В ОБСЕ рассказали, когда можно будет отозвать наблюдателей СММ из Украины
- 08:05 06.02.2020
- Аномально теплая погода снова установится в Москве в начале следующей недели
- 07:55 06.02.2020
- Известный американский киноактер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
- 07:45 06.02.2020
- Власти Китая обновили ежедневную статистику по заражению "Уханьской пневмонией"
- 07:30 06.02.2020
- В результате авиационного происшествия в Стамбуле погибли три человека
- 07:11 06.02.2020
- Эксперты прогнозируют рост стоимость жилья в России на 25% за два года - СМИ
- 07:08 06.02.2020
- Сенат Конгресса США проголосовал против импичмента Трампа
- 07:00 06.02.2020
- Около тридцати российских банков могут лишиться лицензий в 2020-м году - эксперты
- 22:30 05.02.2020
- В ближайшее время может вырасти транзит газа из РФ через территорию Украины
- 21:30 05.02.2020
- Из-за сообщения о минирование проводится проверка в аэропортах Шереметьево и Домодедово
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать