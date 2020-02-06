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НОВОСТИ

Подсчитано, жители каких регионов России пью больше всего водки

07:18 06.02.2020 Источник: Известия

В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».

Это регионы с холодным климатом, где традиционно предпочитают крепкие напитки, говорят эксперты. Власти самих «пьющих» субъектов утверждают, что принимают максимум мер по борьбе с нелегальным алкоголем, поэтому продажи легального спиртного растут.

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