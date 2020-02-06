В результате авиационного происшествия в Стамбуле погибли три человека
07:30 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере три человека погибли, 179 получили ранения в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
"К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации", - цитирует главу Минздрава телеканал Эн-ти-ви. Согласно обновленным данным, которые привел министр, всего на борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.
Выполнявший 5 февраля полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 ("Боинг 737-800") турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines ("Пегасус эйрлайнз") совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части. Причиной произошедшего, по предварительным данным, называют плохие погодные условия.
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