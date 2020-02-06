0
0
86
НОВОСТИ

Власти Китая обновили ежедневную статистику по заражению "Уханьской пневмонией"

07:45 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 27,4 тыс., 563 человека умерли, 1135 выздоровели. Об этом сообщил в четверг информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

В среду утром центральные власти зафиксировали 24,3 тыс. случаев заражения, зарегистрировав 490 летальных исходов.

Наибольшее число случаев заражения - 19,6 тыс. - в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписаны 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:20 06.02.2020
В ОБСЕ рассказали, когда можно будет отозвать наблюдателей СММ из Украины
0
23
08:05 06.02.2020
Аномально теплая погода снова установится в Москве в начале следующей недели
0
61
07:55 06.02.2020
Известный американский киноактер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
0
74
07:30 06.02.2020
В результате авиационного происшествия в Стамбуле погибли три человека
0
115
07:18 06.02.2020
Подсчитано, жители каких регионов России пью больше всего водки
0
133
07:11 06.02.2020
Эксперты прогнозируют рост стоимость жилья в России на 25% за два года - СМИ
0
140
07:08 06.02.2020
Сенат Конгресса США проголосовал против импичмента Трампа
0
165
07:00 06.02.2020
Около тридцати российских банков могут лишиться лицензий в 2020-м году - эксперты
0
146
22:30 05.02.2020
В ближайшее время может вырасти транзит газа из РФ через территорию Украины
0
657
21:30 05.02.2020
Из-за сообщения о минирование проводится проверка в аэропортах Шереметьево и Домодедово
0
635

Возврат к списку