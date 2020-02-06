Власти Китая обновили ежедневную статистику по заражению "Уханьской пневмонией"
07:45 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 27,4 тыс., 563 человека умерли, 1135 выздоровели. Об этом сообщил в четверг информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.
В среду утром центральные власти зафиксировали 24,3 тыс. случаев заражения, зарегистрировав 490 летальных исходов.
Наибольшее число случаев заражения - 19,6 тыс. - в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписаны 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.
НОВОСТИ
- 08:20 06.02.2020
- В ОБСЕ рассказали, когда можно будет отозвать наблюдателей СММ из Украины
- 08:05 06.02.2020
- Аномально теплая погода снова установится в Москве в начале следующей недели
- 07:55 06.02.2020
- Известный американский киноактер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
- 07:30 06.02.2020
- В результате авиационного происшествия в Стамбуле погибли три человека
- 07:18 06.02.2020
- Подсчитано, жители каких регионов России пью больше всего водки
- 07:11 06.02.2020
- Эксперты прогнозируют рост стоимость жилья в России на 25% за два года - СМИ
- 07:08 06.02.2020
- Сенат Конгресса США проголосовал против импичмента Трампа
- 07:00 06.02.2020
- Около тридцати российских банков могут лишиться лицензий в 2020-м году - эксперты
- 22:30 05.02.2020
- В ближайшее время может вырасти транзит газа из РФ через территорию Украины
- 21:30 05.02.2020
- Из-за сообщения о минирование проводится проверка в аэропортах Шереметьево и Домодедово
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать