Власти Китая обновили ежедневную статистику по заражению "Уханьской пневмонией"

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 27,4 тыс., 563 человека умерли, 1135 выздоровели. Об этом сообщил в четверг информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

В среду утром центральные власти зафиксировали 24,3 тыс. случаев заражения, зарегистрировав 490 летальных исходов.

Наибольшее число случаев заражения - 19,6 тыс. - в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписаны 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.