Известный американский киноактер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
07:55 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Голливудский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщил в среду в "Инстаграме" его сын Майкл Дуглас, также являющийся известным актером.
"Для мира он был легендой, актером из "золотого века" кинематографа, который дожил до преклонных лет, а также гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил", - написал Майкл Дуглас. Он подчеркнул, что актер "оставляет наследие в кинематографе, которое сохранится в течение нескольких поколений". Как констатировал Майкл Дуглас, его отец был "известным филантропом, который работал на благо общества и ради мира на планете".
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