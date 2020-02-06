Известный американский киноактер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

07:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голливудский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщил в среду в "Инстаграме" его сын Майкл Дуглас, также являющийся известным актером.

"Для мира он был легендой, актером из "золотого века" кинематографа, который дожил до преклонных лет, а также гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил", - написал Майкл Дуглас. Он подчеркнул, что актер "оставляет наследие в кинематографе, которое сохранится в течение нескольких поколений". Как констатировал Майкл Дуглас, его отец был "известным филантропом, который работал на благо общества и ради мира на планете".