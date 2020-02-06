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Аномально теплая погода снова установится в Москве в начале следующей недели

08:05 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномальное тепло вернется в Москву в начале следующей недели, климатическая норма будет превышена на 10 градусов. Погода в этот период будет свойственной скорее позднему октябрю, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с понедельника, южный ветер будет приносить теплую воздушную массу. А во вторник мы уже совсем возвращаемся к привычному, в кавычках, режиму, когда зима напоминает поздний октябрь. Так что будем в привычном режиме хлюпать ногами по лужам", - сообщил он.

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