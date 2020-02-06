В ОБСЕ рассказали, когда можно будет отозвать наблюдателей СММ из Украины

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимость наличия Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине исчезнет после того, как конфликт в этой стране будет завершен. Такое мнение выразил в среду в интервью корр. ТАСС председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели после своего выступления на слушаниях в действующей при Конгрессе США двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Это, само собой, зависит от сторон этого конфликта. <...> Если будет прочный мир, если мы продвинемся дальше в вопросе выполнения Минских соглашений, если будет демилитаризация, конечно, возможно, что в ближайшие годы, если будут признаки урегулирования конфликта, разумеется, эта миссия ОБСЕ также изменит свой профиль, и однажды у нас не будет необходимости иметь СММ, так как конфликт разрешен. Это будет величайшим достижением не только ОБСЕ, но и всего сообщества", - сказал он, отвечая на вопрос о будущем миссии.