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Росстат впервые раскрыл данные о регионах, где не хватает врачей

08:40 06.02.2020 Источник: РБК

Росстат впервые раскрыл данные о регионах, где в 2018 году было больше всего незакрытых вакансий врачей. Бороться с нехваткой медиков власти обещают с помощью целевого набора в вузы и программ привлечения специалистов в регионы.

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).

Это первый случай, когда ведомство раскрыло данные о недостатке врачей в государственном и частном секторах в отдельных регионах. Как пояснили РБК в Росстате, на конец 2018 года в половине регионов России была не закрыта каждая двадцатая вакансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах не закрыта каждая десятая вакансия.

Власти регионов — лидеров по дефициту врачей на конец 2018-го сообщили РБК, что на конец 2019 года эта проблема по-прежнему актуальна.

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