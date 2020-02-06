Росстат впервые раскрыл данные о регионах, где не хватает врачей
08:40 06.02.2020 Источник: РБК
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Это первый случай, когда ведомство раскрыло данные о недостатке врачей в государственном и частном секторах в отдельных регионах. Как пояснили РБК в Росстате, на конец 2018 года в половине регионов России была не закрыта каждая двадцатая вакансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах не закрыта каждая десятая вакансия.
Власти регионов — лидеров по дефициту врачей на конец 2018-го сообщили РБК, что на конец 2019 года эта проблема по-прежнему актуальна.
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