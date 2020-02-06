В октябре 2019 года РФ стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США
09:00 06.02.2020 Источник: РБК
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии — 13,7 млн барр. Но в ноябре Россия поставила 19,2 млн барр., а Мексика — 21,2 млн барр. РБК
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