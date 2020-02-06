0
0
70
НОВОСТИ

Счетная палата проанализировала работу правительства в 2017–2019 годах

09:05 06.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Счетная палата (СП) провела стратегический аудит работы правительства в 2017–2019 годах. Контрольный орган прямо признает: система стратегического планирования в РФ практически отсутствует, цели органов власти не увязываются между собой и с требованиями президента и правительства и не стыкуются с проектной деятельностью Белого дома, определяются формально, а их достижение не контролируется.

В описании СП организация работы исполнительной власти в последние годы ничем не напоминает вертикаль — скорее, добровольное сотрудничество ее носителей ради вольно толкуемой общей цели, сообщает Коммерсантъ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 06.02.2020
В Раде предложили не платить пенсии жителям Донбасса
0
66
09:20 06.02.2020
США победили "обман с импичментом" - Трамп
0
83
09:00 06.02.2020
В октябре 2019 года РФ стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США
0
112
08:40 06.02.2020
Росстат впервые раскрыл данные о регионах, где не хватает врачей
0
158
08:20 06.02.2020
В ОБСЕ рассказали, когда можно будет отозвать наблюдателей СММ из Украины
0
180
08:05 06.02.2020
Аномально теплая погода снова установится в Москве в начале следующей недели
0
193
07:55 06.02.2020
Известный американский киноактер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
0
189
07:45 06.02.2020
Власти Китая обновили ежедневную статистику по заражению "Уханьской пневмонией"
0
240
07:30 06.02.2020
В результате авиационного происшествия в Стамбуле погибли три человека
0
222
07:18 06.02.2020
Подсчитано, жители каких регионов России пью больше всего водки
0
239

Возврат к списку