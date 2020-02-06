Счетная палата проанализировала работу правительства в 2017–2019 годах
09:05 06.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
В описании СП организация работы исполнительной власти в последние годы ничем не напоминает вертикаль — скорее, добровольное сотрудничество ее носителей ради вольно толкуемой общей цели, сообщает Коммерсантъ.
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