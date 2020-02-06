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НОВОСТИ

В Раде предложили не платить пенсии жителям Донбасса

09:32 06.02.2020 Источник: Известия

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая раскритиковала законопроект о выплате пенсий украинцам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

По ее словам, жители региона могут симпатизировать России.

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» — заявила парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Богуцкая заверила, что принятие законопроекта станет «плевком» в сторону тех, кто покинул Донбасс и до сих пор не получил выплат.

5 февраля рада отправила на повторное первое чтение проект о пенсиях для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам некоторых депутатов, закон необходимо доработать и принять, чтобы украинцы, живущие в Донбассе смогли получить пенсии за три года.

В то же время в раде активно критикуют документ, отмечая, что на его реализацию потребуется $6 млрд.  Известия

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