В Раде предложили не платить пенсии жителям Донбасса
09:32 06.02.2020 Источник: Известия
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая раскритиковала законопроект о выплате пенсий украинцам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
По ее словам, жители региона могут симпатизировать России.
«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» — заявила парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».
Богуцкая заверила, что принятие законопроекта станет «плевком» в сторону тех, кто покинул Донбасс и до сих пор не получил выплат.
5 февраля рада отправила на повторное первое чтение проект о пенсиях для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам некоторых депутатов, закон необходимо доработать и принять, чтобы украинцы, живущие в Донбассе смогли получить пенсии за три года.
В то же время в раде активно критикуют документ, отмечая, что на его реализацию потребуется $6 млрд. Известия
НОВОСТИ
- 09:20 06.02.2020
- США победили "обман с импичментом" - Трамп
- 09:05 06.02.2020
- Счетная палата проанализировала работу правительства в 2017–2019 годах
- 09:00 06.02.2020
- В октябре 2019 года РФ стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США
- 08:40 06.02.2020
- Росстат впервые раскрыл данные о регионах, где не хватает врачей
- 08:20 06.02.2020
- В ОБСЕ рассказали, когда можно будет отозвать наблюдателей СММ из Украины
- 08:05 06.02.2020
- Аномально теплая погода снова установится в Москве в начале следующей недели
- 07:55 06.02.2020
- Известный американский киноактер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
- 07:45 06.02.2020
- Власти Китая обновили ежедневную статистику по заражению "Уханьской пневмонией"
- 07:30 06.02.2020
- В результате авиационного происшествия в Стамбуле погибли три человека
- 07:18 06.02.2020
- Подсчитано, жители каких регионов России пью больше всего водки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать