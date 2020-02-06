Суд вынес решение по делу девочки, живущей в московском роддоме
10:05 06.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Пресненский суд разбирал иск органов соцзащиты района Арбат об ограничении в родительских правах Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина. Напомним, о девочке, которая с рождения живет в перинатальном медцентре (ПМЦ) «Мать и дитя», сообщило ранее издание Meduza. По информации издания, родители перечисляли с 2014 года медучреждению около 1 млн руб. в месяц: мать девочки считает, что она нездорова. Однако гендиректор центра Марк Курцер заявлял, что ребенок не нуждается в пребывании в стационаре. Эту информацию подтвердил в ноябре 2019 года Гагаринский суд, рассматривая иск клиники к родителям с требованием забрать ребенка из медучреждения. Суд обязал взять ребенка домой, однако родители этого не сделали.
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