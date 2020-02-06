0
0
146
НОВОСТИ

Суд вынес решение по делу девочки, живущей в московском роддоме

10:05 06.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Девочка, которая в течение почти шести лет живет в перинатальном центре, может быть передан в приемную семью или под опеку, разъяснили “Ъ” решение Пресненского суда Москвы от 5 февраля юристы.

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.

Пресненский суд разбирал иск органов соцзащиты района Арбат об ограничении в родительских правах Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина. Напомним, о девочке, которая с рождения живет в перинатальном медцентре (ПМЦ) «Мать и дитя», сообщило ранее издание Meduza. По информации издания, родители перечисляли с 2014 года медучреждению около 1 млн руб. в месяц: мать девочки считает, что она нездорова. Однако гендиректор центра Марк Курцер заявлял, что ребенок не нуждается в пребывании в стационаре. Эту информацию подтвердил в ноябре 2019 года Гагаринский суд, рассматривая иск клиники к родителям с требованием забрать ребенка из медучреждения. Суд обязал взять ребенка домой, однако родители этого не сделали.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 06.02.2020
В Москве здание Никулинского суда закидали бутылками с горючей смесью - источник
0
32
11:05 06.02.2020
Сирийская ПВО отразила две ракетные атаки Израиля
0
67
11:00 06.02.2020
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, погибли два человека - СМИ
0
70
10:32 06.02.2020
Российские подлодки создают угрозу для побережья США - американский адмирал
0
117
10:22 06.02.2020
США признают важность связей с РФ в Арктике
0
136
10:20 06.02.2020
Номинанты на "Оскар" получат систему для сбора мочи
0
125
10:00 06.02.2020
Социологи отметили "обвальное падение" пророссийских настроений в Белоруссии
0
202
09:32 06.02.2020
В Раде предложили не платить пенсии жителям Донбасса
0
212
09:20 06.02.2020
США победили "обман с импичментом" - Трамп
0
199
09:05 06.02.2020
Счетная палата проанализировала работу правительства в 2017–2019 годах
0
228

Возврат к списку