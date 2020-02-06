Номинанты на "Оскар" получат систему для сбора мочи

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Номинантам на премию «Оскар» подарят систему сбора мочи. Специальные наборы вручаются за неделю до торжественной церемонии.

В этом году 24 номинанта получат чемоданы с подарками общей стоимостью 5 миллионов долларов — по 215 тысяч долларов за набор.

Как сообщает американская пресса, самый дорогой презент — 12-дневный круиз на яхте. Среди других подарков — романтическое путешествие на испанский маяк, годовой абонемент на услуги брачного агентства и омолаживающие косметические процедуры.

Журналисты отмечают, что в этом году в наборы входят и достаточно странные подарки — повязка для медитации, успокаивающая мозговые волны, золотой вейп, бюстгальтер, самостоятельно определяющий размер груди, и медицинская система сбора мочи, которая, как утверждает производитель, позволяет повысить точность тестирования на инфекции. Говорит Москва