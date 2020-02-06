Российские подлодки создают угрозу для побережья США - американский адмирал
10:32 06.02.2020 Источник: РБК
Американский вице-адмирал, командующий вторым флотом США Эндрю Льюис в ходе выступления перед экспертами заявил, что Восточное побережье страны не может больше рассматриваться как район, в котором отсутствует какая либо угроза. Причиной он назвал возросшую активность в Атлантическом океане российских подводных лодок, сообщает издание The Drive.
«Это видим увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием», — заявил Льюис. РБК
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