Российские подлодки создают угрозу для побережья США - американский адмирал

10:32 Источник: РБК

Американский вице-адмирал, командующий вторым флотом США Эндрю Льюис в ходе выступления перед экспертами заявил, что Восточное побережье страны не может больше рассматриваться как район, в котором отсутствует какая либо угроза. Причиной он назвал возросшую активность в Атлантическом океане российских подводных лодок, сообщает издание The Drive.

«Это видим увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием», — заявил Льюис. РБК