США признают важность связей с РФ в Арктике
10:22 06.02.2020 Источник: НГ-Online
США не хотят прекращать позитивное сотрудничество с Россией в Арктике, однако расценивают как вызово военное присутствие в регионе. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по вопросам безопасности в Северной Европе, Балтии и Арктике Майкл Мерфи, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса. «Да, Россия имеет хорошие рабочие отношения с США и другими арктическими странами в рамках Арктического совета. Проведена большая работа в области научного сотрудничества, спасательных операций, - сказал он. - Это позитивно. Мы должны быть уверены, что не потеряем это, для подобного нет оснований».
Вместе с тем, отметил дипломат, для США вызовом является наращивание российского военного потенциала. «Это касается не только Арктики, относится к действиям на Востоке. Это и затрагивает российское поведение в Европе в контексте нарушений международных норм», - выразил убежденность Мерфи, упомянув затем Украину, Грузию и Крым. «Мы должны ответить с нашими партнерами по НАТО на эти вызовы со стороны России в Арктике и Евроатлантике», - сказал он.
Напомним, что Арктический совет создан в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией. Он является межправительственным форумом высокого уровня, помогающим сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Россия в 2021-2023 годах будет председательствовать в форуме.
Игорь Субботин
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