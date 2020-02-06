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В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, погибли два человека - СМИ

11:00 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скоростной поезд "Фреччаросса" ("Красная стрела"), следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел в четверг утром с рельсов в провинции Лоди, в результате погибли два человека, один из них - машинист. Об этом сообщила газета "Коррьере делла сера".

По данным издания, около 30 пострадали. Как уточняет агентство АНСА со ссылкой на работающих на месте происшествия спасателей, обнаружено тело второго погибшего, речь идет о работнике железных дорог.

Причина аварии пока не известна. Как уточняет газета, опрокинулись локомотив и два вагона.

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