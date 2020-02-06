Сирийская ПВО отразила две ракетные атаки Израиля

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны Сирии успешно отразили ранним утром в четверг две ракетные атаки со стороны Израиля. Об этом говорится в переданном агентством САНА заявлении командовании ВС арабской республики.

"В результате агрессивного нападения Израиля получили ранения восемь сирийских военнослужащих, нанесен материальный урон", - указывается в документе.

"Ракетным ударам подверглись сначала армейские позиции в окрестностях Дамаска, а затем волна ударов была обрушена на южные города Дераа и Эль-Кунейтра, - сообщается в коммюнике. - Сирийским зенитчикам удалось поразить большое число воздушных целей противника". В нем отмечается, что израильские самолеты предприняли атаки из воздушного пространства Ливана и со стороны оккупированных Голанских высот.