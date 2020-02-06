В Москве здание Никулинского суда закидали бутылками с горючей смесью - источник
11:20 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные закидали бутылками с так называемым коктейлем Молотова здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы, в настоящий момент возгорание ликвидировано. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Злоумышленники рано утром в четверг бросили несколько бутылок с горючей смесью в здание Никулинского суда, в результате чего на первом этаже возник небольшой пожар, который быстро потушили. В настоящий момент на месте происшествия работает полиция", - сказал собеседник агентства.
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