В России сокращается число ученых-исследователей - аналитики

11:32 Источник: РБК

С 2010 по 2018 год число ученых-исследователей в России сократилось почти на 6%, с 365,9 тыс. до 347,8 тыс. Об этом говорится в исследовании компании FinExpertiza. Больше всего число ученых сократилось в естественных и технических сферах, говорится в документе.

Аналитики FinExpertiza оценивали количество ученых в шести областях науки, по которым ведет учет Росстат. По их данным, численность исследователей росла до 2015 года, однако затем начала снижаться.

По данным FinExpertiza, за девять лет число ученых в естественных науках уменьшилось на 10,7 тыс. человек, в технических — на 10,4 тыс. РБК