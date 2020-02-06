В России сокращается число ученых-исследователей - аналитики
11:32 06.02.2020 Источник: РБК
С 2010 по 2018 год число ученых-исследователей в России сократилось почти на 6%, с 365,9 тыс. до 347,8 тыс. Об этом говорится в исследовании компании FinExpertiza. Больше всего число ученых сократилось в естественных и технических сферах, говорится в документе.
Аналитики FinExpertiza оценивали количество ученых в шести областях науки, по которым ведет учет Росстат. По их данным, численность исследователей росла до 2015 года, однако затем начала снижаться.
По данным FinExpertiza, за девять лет число ученых в естественных науках уменьшилось на 10,7 тыс. человек, в технических — на 10,4 тыс. РБК
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