Беременным женщинам могут смягчить наказание за нетяжкие преступления

12:00 Источник: Интерфакс

В Госдуму поступил проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, за преступления небольшой тяжести.

Законопроект (№ 895538-7) был подготовлен правительством и размещен в четверг на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Разработчики предлагают дополнить статью 79 УК РФ частью следующего содержания: "Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденной беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка при исправительном учреждении, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести".

Помимо этого, предлагается дополнить статью 80 частью, которой предлагается, что не отбытая часть наказания для беременных женщин и для женщин с ребенком до трех лет "может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания ".