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НОВОСТИ

Водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД через портал госуслуг

12:05 06.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Уже весной этого года водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД через портал госуслуг. На это рассчитывают авторы законопроекта, предусматривающего запуск нового сервиса. Поправки к КоАП об электронном обжаловании штрафов в среду поддержал комитет Госдумы по госстроительству, в феврале их будет принимать парламент.

Однако критики документа уверены, что технически сервис к старту не готов, поэтому срок вступления документа в силу перенесут на 2021 год.

В Минкомсвязи опасения опровергают: новый сервис уже тестируется во взаимодействии ГИБДД и портала госуслуг.  Коммерсантъ

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