Водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД через портал госуслуг
12:05 06.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
Однако критики документа уверены, что технически сервис к старту не готов, поэтому срок вступления документа в силу перенесут на 2021 год.
В Минкомсвязи опасения опровергают: новый сервис уже тестируется во взаимодействии ГИБДД и портала госуслуг. Коммерсантъ
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