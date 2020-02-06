Исследователи обнаружили речевое сходство между пингвинами и людьми
12:20 06.02.2020 Источник: Газета.Ru
Команда исследователей из Италии нашла доказательства, что африканские пингвины используют те же образцы речи, что и люди, сообщает CNN.
Специалисты записали почти 600 «восторженных песен», которые поют одинокие африканские пингвины в брачный период. Как выяснилось, эти звуки содержали три разных слога, которые образовывали короткие и длинные «слова».
Как предположили ученые, пингвины обладают двумя чертами человеческой речи: они чаще используют короткие слова и чем длиннее предложение, тем короче звуки внутри него.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда пингвинов сравнивали с людьми. Ранее стало известно, что у них могут быть однополые партнеры. Газета.Ru
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