Исследователи обнаружили речевое сходство между пингвинами и людьми

12:20 Источник: Газета.Ru

Команда исследователей из Италии нашла доказательства, что африканские пингвины используют те же образцы речи, что и люди, сообщает CNN.

Специалисты записали почти 600 «восторженных песен», которые поют одинокие африканские пингвины в брачный период. Как выяснилось, эти звуки содержали три разных слога, которые образовывали короткие и длинные «слова».

Как предположили ученые, пингвины обладают двумя чертами человеческой речи: они чаще используют короткие слова и чем длиннее предложение, тем короче звуки внутри него.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда пингвинов сравнивали с людьми. Ранее стало известно, что у них могут быть однополые партнеры. Газета.Ru