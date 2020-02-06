В грузинском монастыре убили гражданина РФ
12:32 06.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Гражданина России убили в келье грузинского монастыря. Подозреваемый в преступлении — ранее судимый местный житель. Он нанёс своей жертве несколько ножевых ранений и сбежал.
В МВД Грузии не уточняют личность погибшего. Настоятель Марткопского монастыря сообщил местным телеканалам, что погибшего звали Игорь, год назад он приехал из Москвы.
«Своего дома у него не было. Он оставался здесь или у своих друзей. У него были проблемы со здоровьем, беспокоили лёгкие. Тут воздух чистый. Он лечился и молился», — рассказал телеканалу «Рустави-2» настоятель монастыря.
Предполагаемый убийца провёл в тюрьме 18 лет и недавно освободился. По данным СМИ, он страдает психическим расстройством. Говорит Москва
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