В грузинском монастыре убили гражданина РФ

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Гражданина России убили в келье грузинского монастыря. Подозреваемый в преступлении — ранее судимый местный житель. Он нанёс своей жертве несколько ножевых ранений и сбежал.

В МВД Грузии не уточняют личность погибшего. Настоятель Марткопского монастыря сообщил местным телеканалам, что погибшего звали Игорь, год назад он приехал из Москвы.

«Своего дома у него не было. Он оставался здесь или у своих друзей. У него были проблемы со здоровьем, беспокоили лёгкие. Тут воздух чистый. Он лечился и молился», — рассказал телеканалу «Рустави-2» настоятель монастыря.

Предполагаемый убийца провёл в тюрьме 18 лет и недавно освободился. По данным СМИ, он страдает психическим расстройством. Говорит Москва