В Казахстане успешно приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13"
13:00 06.02.2020 Источник: Интерфакс
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-13, на борту которого рекордсменка по продолжительности полета среди женщин американка Кристина Кук, россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано, успешно приземлился в Казахстане, передает в четверг корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.
"Есть посадка", - сообщили в ЦУПе.
Кристина Кук вернулась на Землю в статусе рекордсмена среди женщин по продолжительности полета. Еще 28 декабря она побила предыдущий рекорд, принадлежавший также американке Пегги Уитсон, установленный в 2017 году, которая пробыла в космосе 288 дней. Продолжительность полета Кук составила 328 дней.
Спускаемый аппарат приземлился в юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, к месту посадки направлены поисково-спасательные отряды.
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