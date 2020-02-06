В Казахстане успешно приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13"

13:00 Источник: Интерфакс

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-13, на борту которого рекордсменка по продолжительности полета среди женщин американка Кристина Кук, россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано, успешно приземлился в Казахстане, передает в четверг корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

"Есть посадка", - сообщили в ЦУПе.

Кристина Кук вернулась на Землю в статусе рекордсмена среди женщин по продолжительности полета. Еще 28 декабря она побила предыдущий рекорд, принадлежавший также американке Пегги Уитсон, установленный в 2017 году, которая пробыла в космосе 288 дней. Продолжительность полета Кук составила 328 дней.

Спускаемый аппарат приземлился в юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, к месту посадки направлены поисково-спасательные отряды.