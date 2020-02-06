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США и Великобритания не ответили на идею РФ о саммите стран - основательниц ООН - Песков

13:05 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не получил ответы США и Великобритании на предложение президента РФ Владимира Путина провести в нынешнем году саммит стран - основательниц ООН.

"Из Вашингтона и Лондона пока нет ответа", - сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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