США и Великобритания не ответили на идею РФ о саммите стран - основательниц ООН - Песков
13:05 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль пока не получил ответы США и Великобритании на предложение президента РФ Владимира Путина провести в нынешнем году саммит стран - основательниц ООН.
"Из Вашингтона и Лондона пока нет ответа", - сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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