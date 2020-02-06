Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении РФ обязательств по поставкам нефти
13:20 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ в январе поставила 500 тыс. тонн нефти при обязательствах в 2 млн тонн. каждый месяц. Утверждение белорусского президента прозвучало в четверг на совещании по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны на фоне разногласий с РФ по условиям поставки энергоносителей.
"Хотя при их (договоренностей - прим. ТАСС) подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", - сказал глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.
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