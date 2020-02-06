Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов
13:32 06.02.2020 Источник: Интерфакс
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например, введение штрафа за превышение скорости в 5 тысяч рублей непосильно для многих людей.
"При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы", - сказал он на заседании правительства.
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