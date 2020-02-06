Все население Уханя проверят на коронавирус

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Всех жителей Ухани проверят на коронавирус. Врачи обходят все дома города, население которого составляет 12 миллионов, сообщает издание Global Times. Проверки начались этим утром. В чём они заключаются, издание не уточняет.

Въезд в Ухань закрыт более двух недель. В город можно попасть только по спецпропускам.

В Китае число заражённых коронавирусом увеличилось до 28 тысяч. Жертвами стали 563 человека. Говорит Москва