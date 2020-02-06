Патриарх Кирилл носит часы с бриллиантами за 16 тыс. долларов - CМИ

13:35 Источник: NEWSru.com

Руководитель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл носит несколько элитных часов стоимостью от почти тысячи до нескольких тысяч долларов каждые, узнали "Открытые медиа". У предстоятеля, например, есть Ulysse Nardin дороже 16 тысяч долларов. Эти часы с бриллиантами используются вместе с ремешком из крокодиловой кожи. При этом еще несколько лет назад патриарх Кирилл обещал пользоваться только подарком президента РФ - недорогими часами российского производства.

В январе 2018 года патриарх Кирилл пришел в Совет Федерации на открытие рождественских встреч на тему "Нравственные ценности и будущее человечества". На руке у него виднелись часы Ulysse Nardin Dual Time 42 mm, что видно на фото, сделанном на этом мероприятии фотокорреспондентом "Коммерсанта"

Эта модель Ulysse Nardin стоит дешевле часов Breguet, которые раньше видели у Кирилла. В 2012 году журналисты оценивали их в 30 тысяч долларов, то есть в два раза дороже нынешнего элитного экземпляра. Однако, если принять во внимание падение курса доллара (в 2012 году он стоил около 30 рублей), то в российской валюте разные элитные часы патриарха стоят одинаково - около одного миллиона рублей.

В ноябре 2019 года патриарх пришел на заседание II Съезда Общества русской словесности, проходившее в МГУ, в финских спортивных часах Suunto. Их тоже можно идентифицировать по фото "Коммерсанта". Глава РПЦ выбрал для себя модель Suunto 9 BARO Titanium стоимостью 55990 рублей. Часы сделаны из титана, держатся на силиконовом ремешке, в них можно погружаться в воду на глубину до 100 метров. Newsru.com