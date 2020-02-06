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Трибуна и президиум Верховной Рады заблокированы депутатами от оппозиции

14:12 06.02.2020 Источник: Интерфакс

Депутаты из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум украинского парламента перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", часть народных депутатов заняли места у стола президиума. При этом представители фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" окружили трибуну. Рядом с ними находятся депутаты фракции "Слуга народа", которые намеревались воспрепятствовать блокированию работы парламента.

Этому предшествовала небольшая потасовка между представителями "Слуги народа", которые находились в президиуме, и членами фракции "Батькивщина", которые стремились пройти туда. В итоге в президиум удалось пройти лишь лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и нескольким другим женщинам-парламентариям. 

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций и покинул президиум. Вместе с тем лидер "Батькивщины" продолжает находиться в президиуме на месте спикера Рады.

Украинский парламент готовится рассмотреть в четверг во втором чтении законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", предусматривающий открытие рынка земли на Украине и позволяющий ее продажу.

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