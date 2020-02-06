Идею пожизненного сенаторства поддержали в Госдуме

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме поддержали идею пожизненного сенаторства. Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко рассказал радиостанции «Говорит Москва», что это должен быть «совет старейшин».

«Что касается Совета Федерации, сенаторов: я считаю, что в этом есть определённая логика. Это те люди, которые выдающиеся в той или иной сфере, которых знает вся страна, которые являются признанными авторитетами в какой-то из областей: науки, культуры, законотворчества, спорта.

Они могут иметь такую привилегию, такой статус. Но это действительно должны быть люди, которые пользуются большим авторитетом, и иметь зрелый возраст. Люди, у которых серьёзный жизненный путь. Они могли бы таким образом дать большую пользу стране. Такой совет старейшин, я бы сказал».

По мнению Марченко, пожизненный срок для депутатов вводить не нужно.

«Я считаю, что насчёт депутатов — это неправильная идея, потому что у нас срок полномочий пять лет. Это нормально абсолютно. Человек должен иметь поддержку своих избирателей, каждые пять лет его должны переизбирать. Для политика выборы — это результат его работы в течение всего созыва».

Ранее научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян заявил об идее пожизненного назначения сенаторов. Рабочая группа по Конституции обсудит это предложение, сообщает ТАСС.