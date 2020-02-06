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РУСАЛ признали глобальным лидером в климатическом рейтинге Carbon Disclosure Project

14:20 06.02.2020

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, признана глобальным лидером в международном рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP) по работе с климатическими рисками по всей цепочке поставок.

Результат рейтинга демонстрирует высокую эффективность стратегии РУСАЛа по снижению выбросов парниковых газов, управлению климатическими рисками и информационной открытости в этой сфере. РУСАЛ вошел в число 160 компаний-лидеров рейтинга CDP из более чем 4800 участников, активно работающих с поставщиками для снижения климатических рисков. РУСАЛ стал первой компанией алюминиевой отрасли в мире, получившей этот высокий рейтинг.

«РУСАЛ последовательно реализует долгосрочную стратегию в области ответственного отношения к изменениям климата, при этом углеродный след нашей продукции один из самых низких в мире. Почетно, что эти достижения получают признание экспертного сообщества на международном уровне. Работая с большим количеством поставщиков электроэнергии, топлива, сырья и других материалов, РУСАЛ следует собственному «Кодексу делового партнера» и системе требований к поставщикам. В этих документах, помимо прочего, принимаются во внимание экологические и социальные риски, связанные с цепочкой поставок, стандарты качества продукции, что соответствует лучшим международным практикам», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Carbon Disclosure Project (CDP) – международная некоммерческая организация, которая предоставляет данные об экологических показателях более чем 8400 компаний (по итогам 2019 года). С платформой работают 125 крупных компаний-заказчиков, управляющих средствами в размере более 3,6 трлн долл. США, а также 525 инвесторов с активами свыше 96 трлн долл. США. CDP ведет крупнейшую международную базу данных по выбросам парниковых газов, которая используется при принятии инвестиционных решений.

По информации пресс-службы РУСАЛа

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