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OMV не ожидает скорого возобновления работ по строительству "Северного потока - 2"

15:00 06.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрийская компания OMV - партнер "Газпрома" по проекту "Северный поток - 2" - не ожидает скорого возобновления работ по завершению строительства газопровода. Об этом в ходе конференц-колла сообщил глава OMV Райнер Зеле.

"Оператора проекта - компания Nord Stream 2 работает над планом, но пока они не готовы его представить. Мы не думаем, что можно ожидать скорого возобновления работ по строительству", - сказал Зеле.

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