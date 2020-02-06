OMV не ожидает скорого возобновления работ по строительству "Северного потока - 2"

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрийская компания OMV - партнер "Газпрома" по проекту "Северный поток - 2" - не ожидает скорого возобновления работ по завершению строительства газопровода. Об этом в ходе конференц-колла сообщил глава OMV Райнер Зеле.

"Оператора проекта - компания Nord Stream 2 работает над планом, но пока они не готовы его представить. Мы не думаем, что можно ожидать скорого возобновления работ по строительству", - сказал Зеле.