Российские производители респираторов перешли на круглосуточный режим работы

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Производители респираторов в РФ перешли на круглосуточный режим из-за вспышки коронавируса. Радиостанция «Говорит Москва»опросила несколько крупных отечественных предприятий, специализирующихся на средствах спецзащиты. Они сообщили о небывалом спросе на продукцию.

В «Уралспецзащите» рассказали, что производство строительных респираторов не прекращается.

«У нас цех работает 24 часа в сутки, мы наняли дополнительных сотрудников. Грубо говоря, производство увеличено в два раза, работаем на максимуме».

В ООО «Респираторный комплекс» в Ленинградской области ввели особый режим. На предприятии отметили, что большой объём продукции идёт в КНР.

«Спрос действительно увеличился, ажиотаж большой, заявок очень много. Объёмы увеличены за счёт того, что люди выходят в третью смену. Введён особый режим производства. Заказы поступают от медицинских учреждений, муниципальные органы, торговые компании в большом количестве заказывают, много заказов на экспорт, в основном это Китай».

Большие поставки респираторов в эту страну из России подтвердила и компания «Аксис спецодежда».

«Ажиотаж есть, он произошёл резко. За счёт этого фабрика не может так быстро купить новые станки, в месяц фабрика может производить не более 10 тысяч респираторов. От коронавируса вообще спасает респиратор третьего класса защиты производства США, до 50 ПДК. Никто не знает, что может помочь, я не врач. Нам рекомендуют руки мыть и всё. Очень крупные заказы— это запросы на гуманитарную помощь Китаю».

В России на фоне новостей о вспышке китайского коронавируса поднялись цены на медицинские маски. Владимир Путин призвал отбирать лицензию у аптек, завышающих стоимость средств защиты. В Федеральной антимонопольной службе создали штаб по этому вопросу, инспекторы проверяют точки продаж лекарств.