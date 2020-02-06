Свыше 1700 российских граждан ожидают вылета из Китая до 29 февраля

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

1765 российских граждан ожидают вылета из Китая до 29 февраля. В Минтрансе уточнили, что из 1165 человек — пассажиры авиакомпании S7, которая ранее полностью прекратила полёты в Китай. Они ожидают пересадки на другие рейсы или возврата денег.

Из российских перевозчиков летать в Китай продолжают только «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», однако последние прекратят авиасообщение с КНР уже завтра.

Накануне самолёты ВКС России вывезли из китайской провинции Хубэй 144 человека — 128 граждан России и 16 граждан СНГ. Людей поместили на двухнедельный карантин в санаторий под Тюменью. Говорит Москва