Свыше 1700 российских граждан ожидают вылета из Китая до 29 февраля
15:32 06.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
1765 российских граждан ожидают вылета из Китая до 29 февраля. В Минтрансе уточнили, что из 1165 человек — пассажиры авиакомпании S7, которая ранее полностью прекратила полёты в Китай. Они ожидают пересадки на другие рейсы или возврата денег.
Из российских перевозчиков летать в Китай продолжают только «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», однако последние прекратят авиасообщение с КНР уже завтра.
Накануне самолёты ВКС России вывезли из китайской провинции Хубэй 144 человека — 128 граждан России и 16 граждан СНГ. Людей поместили на двухнедельный карантин в санаторий под Тюменью. Говорит Москва
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