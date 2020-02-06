Путин подписал закон о введении должности зампредседателя СБ РФ

16:00 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вводится должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Закон о внесении изменений в статью 15 федерального закона "О безопасности" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместитель председателя Совбеза РФ, согласно закону, назначается и освобождается от должности президентом РФ, также главой государства определяются и его полномочия.

16 января президент РФ подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности. Другим указом Путин назначил экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на этот пост.