Путин подписал закон о введении должности зампредседателя СБ РФ
16:00 06.02.2020 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вводится должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Закон о внесении изменений в статью 15 федерального закона "О безопасности" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Заместитель председателя Совбеза РФ, согласно закону, назначается и освобождается от должности президентом РФ, также главой государства определяются и его полномочия.
16 января президент РФ подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности. Другим указом Путин назначил экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на этот пост.
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