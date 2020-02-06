0
0
2
НОВОСТИ

Путин подписал закон о введении должности зампредседателя СБ РФ

16:00 06.02.2020 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вводится должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Закон о внесении изменений в статью 15 федерального закона "О безопасности" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместитель председателя Совбеза РФ, согласно закону, назначается и освобождается от должности президентом РФ, также главой государства определяются и его полномочия.

16 января президент РФ подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности. Другим указом Путин назначил экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на этот пост.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 06.02.2020
Свыше 1700 российских граждан ожидают вылета из Китая до 29 февраля
0
74
15:12 06.02.2020
Российские производители респираторов перешли на круглосуточный режим работы
0
95
15:00 06.02.2020
OMV не ожидает скорого возобновления работ по строительству "Северного потока - 2"
0
115
14:32 06.02.2020
Идею пожизненного сенаторства поддержали в Госдуме
0
169
14:20 06.02.2020
РУСАЛ признали глобальным лидером в климатическом рейтинге Carbon Disclosure Project
0
158
14:12 06.02.2020
Трибуна и президиум Верховной Рады заблокированы депутатами от оппозиции
0
177
14:00 06.02.2020
Все население Уханя проверят на коронавирус
0
172
13:35 06.02.2020
Патриарх Кирилл носит часы с бриллиантами за 16 тыс. долларов - CМИ
0
225
13:32 06.02.2020
Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов
0
231
13:20 06.02.2020
Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении РФ обязательств по поставкам нефти
0
280

Возврат к списку