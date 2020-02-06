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Россияне оказались в составе экипажа помещенного в карантин круизного судна World Dream

16:12 06.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В экипаже помещённого в карантин круизного судна World Dream оказались четыре россиянина. Среди пассажиров лайнера граждан нашей страны нет.

Об этом сообщил сегодня в эфире телеканала «Россия 24» вице-консул РФ в Гонконге Борис Эздрин. Он отметил, что симптомов заболевания у россиян не выявлено, их самочувствие нормальное.

Накануне власти Гонконга поместили в карантин круизный лайнер, на борту которого более 1800 пассажиров. До этого коронавирус обнаружили у десяти человек на круизном судне в Японии.  Говорит Москва

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